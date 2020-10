Bruno Covas, Matarazzo, Tatto e Boulos cumprem agenda de campanha em SP

De gravações para campanha até participação em atos, os candidatos intensificam os compromissos da campanha eleitoral

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Covas visitou a nova Central de Regulação do Samu, no Bom Retiro, e prometeu atuar para melhor o atendimento



Seguindo com os compromissos da agenda de campanha, candidatos à Prefeitura de São Paulo participam de debates, entrevistas e panfletam nas ruas. O candidato do Partido Social Democrático (PSD), Andrea Matarazzo, participou do programa Pânico, da Jovem Pan. Na entrevista desta quarta-feira, 30, ele afirmou que pretende investir em infraestrutura na periferia e na geração de empregos. “A criança tem que sair da escola, tem que ir ou para um clube ou para um teatro. Isso eu vou fazer e tem dinheiro, R$ 1 bilhão para cultura e R$ 1 bilhão para esporte. A prioridade para essa gestão são os empregos, é a prefeitura compensar o estrago que fez no comércio segurando os IPTUs e cobrando”, afirma. Durante a noite, Matarazzo participou de uma reunião virtual com a Associação de Clubes Esportivos e Sócio-Culturais de São Paulo.

O prefeito e candidato à reeleição pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Bruno Covas, começou a quarta-feira em um encontro com pastores de uma igreja evangélica, na zona leste. Na sequência, Covas visitou a nova Central de Regulação do Samu, no Bom Retiro, e prometeu atuar para melhor o atendimento. “A nossa responsabilidade é continuar ampliando esse serviço e reduzir o prazo de espera que a população tem na cidade por uma ambulância”, disse. Jilmar Tatto (PT) participou de uma entrevista com representantes da comunidade judaica e esteve em Parelheiros. Em um discurso em cima de um carro de som, o petista disse que vai implementar programas sociais. “A importância de nós implantarmos a renda básica de cidadania nessa cidade e nós vamos implantar. Nós vamos implantar nessa cidade o transporte gratuito para os desempregados.”

Guilherme Boulos (PSOL) fez panfletagem em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. O candidato pelo Republicanos, Celso Russomanno, foi à Federação Paulista de Jiu-Jitsu, e Joice Hasselmann (PSL) teve agenda interna para o horário eleitoral. A Vera Lúcia (PSTU) também gravou conteúdo para a campanha e participou de um ato pelo Dia Nacional de Luta em Defesa dos Serviços Públicos, na avenida Paulista. Já Marcio França (PSB) e Arthur do Val (Patriota) fizeram gravações para a campanha e deram entrevistas. A candidata do Rede Sustentabilidade, Marina Helou, e Orlando Silva (PCdoB) deram entrevistas e participaram de Lives. Levy Fidelix (PRTB) teve debates com a comunidade judaica e reuniões com o setor de segurança. Não houve divulgação da agenda de campanha do candidato Antonio Carlos (PCO).

*Com informações da repórter Nanny Cox