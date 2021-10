Busca por produtos de cuidado com a pele aumentam durante a pandemia

Cosméticos voltados para o skincare lideram aumento de vendas do setor de perfumaria e também tiveram destaque nos primeiros meses de 2021

Chezbeate/Pixabay License/Creative Commons Tônicos e produtos antiacne tiveram bom desempenho nas vendas



Produtos de cuidado com a pele estão entre os mais vendidos em perfumarias. Mesmo em tempos de pandemia, a Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos diz que as vendas no setor superaram as expectativas. O aumento foi de 21,9% em comparação com 2019. Os cosméticos para pele do rosto cresceram ainda mais: 30%. As máscaras faciais foram as que mais fizeram sucesso, com alta de 91%. Tônicos faciais e produtos antiacne também tiveram destaque nas vendas dos primeiros quatro meses de 2021 em comparação a 2020. O cuidado diário com a pele é importante e os tutoriais vem ganhando espaço nas redes sociais, mas deve ser feito com cautela sob os cuidados de um especialista, como destaca a coordenadora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Edileia Bagatin.

“Quando é uma pele que tem poros mais dilatados, ela é mais gordurosa, ela é mais espessa, até pode ser feita essa esfoliação, mas no máximo uma vez por mês e, mesmo assim, suave, sem muita agressão. Jamais, por exemplo, você pode sair de uma esfoliação com a pele vermelha. Tem que ser algo muito suave para não agredir”, afirmou. A dermatologista afirma ainda que a limpeza, hidratação e o uso de protetor solar são os três pilares essenciais para uma boa skin care. Em função da tecnologia e pesquisa empregadas, não é necessário ter uma gama enorme de produtos e nem mesmo comprar os mais caros do mercado. Passatempo que virou cuidado pessoal, a saúde da pele ganhou espaço também nos salões de beleza. Na capital paulista, um deles oferece um tratamento com tecnologia de bioimpressão, técnica que remove manchas e linhas de expressão.

O procedimento é feito através de uma análise realizada em um aplicativo, que envia para a impressora as características do rosto da cliente. O resultado é uma máscara personalizada e feita sob medida que leva à pele um conjunto de ativos naturais absorvidos em 24 horas. A esteticista Mônica Silva diz que o procedimento não tem contraindicações. “Eles têm a capacidade de atuar na parte mais profunda de estrutura da pele, então a gente tem uma remodelação também de estrutura facial, um rejuvenescimento. A gente consegue por conta do efeito antioxidante também obter um clareamento dessa pele, então tem diversos benefícios, a curto e a longo prazo”, pontuou. É importante ressaltar a importância de consultar um especialista para saber a necessidade de um tratamento adequado, sem restrições e direcionado ao seu tipo de pele.

*Com informações da repórter Camila Yunes