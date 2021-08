Buscas por vítimas de terremotos no Haiti são prejudicadas por tempestade tropical

Até agora, de acordo com o governo local, pelo menos 1.941 pessoas morreram e mais de 10 mil ficaram feridas

Para piorar a situação, mais de 30 mil pessoas estão desabrigadas, vagando pelas ruas ou esperando aparecer vaga em abrigos



As buscas por vítimas fatais e feridos nos dois terremotos de grande magnitude que aconteceram no Haiti no último final de semana foram prejudicadas após a chegada da tempestade tropical Grace entre a segunda e terça-feira. Os tremores chegaram a 7,2 e 5,6 graus na escala Richter, respectivamente. Até agora, de acordo com o governo local, pelo menos 1.941 pessoas morreram e mais de 10 mil ficaram feridas oficialmente. Muitos ainda aguardam atendimento do lado de fora dos hospitais que foram avariados pelos fenômenos naturais recentes. Na capital do país, Porto Príncipe, a água chegou na altura dos joelhos. Para piorar a situação, mais de 30 mil pessoas estão desabrigadas, vagando pelas ruas ou esperando aparecer vaga em abrigos que não tiveram as estruturas abaladas com o terremoto ou foram alagados.

