Cacique Raoni tem alta hospitalar depois de passar nove dias internado

O líder indígena disse que está feliz pela recuperação e agradeceu pelo apoio recebido durante o tratamento; ele foi testado para a Covid-19 e os resultados deram negativos

Mário Vilela/Funai Raoni Metuktire vai voltar para a aldeia onde mora, no Parque Nacional do Xingu, por um avião disponibilizado pelo governo do estado



O líder da etnia Kayapó, cacique Raoni, de 89 anos, recebeu alta após mais de uma semana internado no Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso. O cacique tratava de infecções no intestino, anemia e desidratação. Ele também apresentou um quadro depressivo após a morte da esposa, no mês passado, vítima de um Acidente Vascular Cerebral. O médico responsável pelo tratamento, Douglas Yanai, diz que Raoni não corre mais riscos. “Dá pra dizer que todo o quadro dele está controlado, por isso acreditamos que ele se encontra em condições de retornar para a aldeia dele. É um paciente idoso, que tem suas características de imunidade pela própria idade, então mantê-lo no hospital é também uma forma de submetê-lo a mais riscos”, explica o médico.

O Cacique também foi testado para a Covid-19 e os resultados deram negativos. Em uma coletiva de imprensa no sábado, o líder indígena disse que está feliz pela recuperação e agradeceu pelo apoio recebido durante o tratamento. Ele vai voltar para a aldeia onde mora, no Parque Nacional do Xingu, por um avião disponibilizado pelo governo do estado. Raoni Metuktire é reconhecido internacionalmente pela luta que articula em defesa da Amazônia e das etnias. No ano passado, ele foi acusado pelo presidente Jair Bolsonaro de estar a serviço de potências estrangeiras. O Cacique então acusou Bolsonaro de querer “tirar proveito” da pandemia do coronavírus para promover projetos que ameaçam os povos indígenas.

*Com informações da repórter Letícia Santini