Cade aprova compra do Playcenter pela Cacau Show

Divulgação / Playcenter Family Cacau Show comprou 100% das cotas sociais da Alvorada, que detém 95% das cotas societárias da Play One, integrante do grupo Playcenter



A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição do controle do Playcenter pela loja de chocolates, Cacau Show. Se nos próximos quinze dias nenhum conselheiro ou terceiro interessado questionar a aprovação, ela se torna definitiva e todos os ativos do grupo Playcenter serão da Cacau Show. Como justificativa para a realização dessa operação, as empresas alegaram ao Cade que faz parte da estratégia de expansão das atividades do Grupo Cacau Show para outros mercados relevantes em que ainda não possuía atuação. A Cacau Show comprou 100% das cotas sociais da Alvorada, que detém 95% das cotas societárias da Play One, integrante do grupo Playcenter.

A Cacau Show tem focado na experiência do cliente, com inauguração de lojas cada vez maiores e interativas. O fundador, Alexandre Tadeu da Costa, tem se definido como um “parqueiro” e diz que está diante da construção da fantástica fábrica de chocolate. A expectativa é que, em 2024, a Cacau Show fature R$ 7 bilhões, e o Playcenter, R$ 120 milhões. No ano passado, os faturamentos foram de R$ 5,5 bilhões e R$ 100 milhões, respectivamente.

*Com informações do comentarista de business Bruno Meyer