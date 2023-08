Caiado cobra pedido de desculpas de Zema: ‘Extrapolou, sabe que errou’

Governador de Goiás repercutiu a fala do político mineiro de defender a criação de uma frente dos governos do Sul e Sudeste para ter ‘protagonismo político’

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou na manhã desta terça-feira, 8, que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) “extrapolou” ao defender a criação de uma frente dos governos do Sul e Sudeste para ter “protagonismo político” diante da atuação dos políticos das demais regiões. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Caiado cobrou um pedido de desculpas do político mineiro. “No calor do debate ele extrapolou, sabe que errou. O gesto é de se desculpar diante dos colegas. Infelizmente, o Zema saiu por uma vertente que não deve ser tomada. Temos que lutar para que haja uma proteção dos entes federados, não inibir o crescimento dos Estados que precisam crescer e muito, como é o caso das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste”, comentou. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Zema falou sobre a criação do Consórcio Sul, Sudeste (Cossud) que, na visão dele, estaria atrás dos consórcios de governadores do Norte e do Nordeste, supostamente mais politicamente organizados, segundo o mineiro. A fala de Zema gerou ampla repercussão no meio político. Inclusive, na noite do último domingo, 6, o governador de Minas Gerais voltou a comentar sobre a formação do bloco e negou que a proposta seja separatista. Em publicação nas redes sociais, o político mineiro disse que a “união do Sul e Sudeste jamais será pra diminuir outras regiões”. “Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais pro país ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil tá no trabalho em união”, escreveu Zema no Twitter.

Confira a íntegra da entrevista com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil):