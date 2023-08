CPMI do 8 de Janeiro ouve Anderson Torres nesta terça-feira

Ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro era secretário de Segurança Pública do DF no dia dos ataques às sedes dos três Poderes

Isac Nóbrega/PR Ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres chegou a ser preso no dia 14 de janeiro de 2023



A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro vai ouvir nesta terça-feira, 8, às 9 horas, o depoimento do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O requerimento para ouvir Torres como testemunha foi feito pela relatora da comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA). Ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro, Torres era secretário de Segurança Pública do DF no dia dos ataques às sedes dos três Poderes. Na ocasião, ele estava nos Estados Unidos. Anderson Torres chegou a ser preso, a pedido da PF (Polícia Federal), acusado de omissão. Atualmente, está solto e usa tornozeleira eletrônica. Manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Milhares de pessoas foram presas. No dia seguinte, os presidentes dos três Poderes divulgaram uma nota em defesa da democracia brasileira e o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a intervenção federal no Distrito Federal. No fim de abril, o Congresso criou a CPMI para investigar os atos de ação e omissão ocorridos no 8 de Janeiro. O colegiado, que é presidido pelo deputado Arthur Oliveira Maia (União-BA), é composto por 16 senadores e 16 deputados, além da relatora Eliziane Gama.

*Com informações da repórter Iasmin Costa.