Caixa anuncia antecipação do saque aniversário do FGTS

A Caixa Econômica Federal vai lançar na próxima segunda-feira (27) uma linha de crédito possibilitando a antecipação de saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Poderão ter acesso aos recursos os trabalhadores que optarem pelo chamado saque-aniversário do FGTS. O cliente do banco poderá solicitar até três anos da antecipação, ou seja, poderá receber até três parcelas a uma taxa de juros de 0,99% ao mês. As linhas de crédito partem do valor mínimo de R$ 2 mil e vão até o saldo total da conta do trabalhador. Os recursos só estarão disponíveis a partir de segunda-feira, mas, segundo a Caixa, a adesão já está liberada.

A contratação da linha de crédito deve ser feita pelos sites da Caixa, do FGTS, ou ainda pelo aplicativo do Fundo de Garantia. A expectativa do presidente do banco público, Pedro Guimarães, é de que R$ 5 bilhões sejam emprestados por meio desse programa, para um milhão de pessoas. O saque-aniversário foi uma modalidade criada pelo governo no ano passado para permitir a retirada de parte do saldo da conta do FGTS anualmente, no mês do aniversário do trabalhador e nos dois meses seguintes. O trabalhador que opta por esse saque perde o direito à retirada do saldo total de sua conta do FGTS quando é demitido sem justa causa, o chamado saque-rescisão. Segundo números da Caixa, 61 milhões de trabalhadores estão vinculados ao FGTS. Desse total, mais de 6 milhões, ou 10% do total, optaram pelo saque-aniversário.

*Com informações do repórter Antonio Maldonado