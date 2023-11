Caixa Econômica registra lucro de R$ 3,2 bilhões no 3º trimestre do ano

Valor representa um crescimento de 16,5% em relação ao mesmo período do ano passado; no acumulado do ano, a arrecadação do banco chegou a R$ 7,8 bilhões

Marcelo Camargo/Agência Brasil Sede da Caixa Econômica Federal



A Caixa Econômica Federal divulgou nesta terça-feira, 14, o balanço do 3º trimestre do ano. A empresa registrou lucro de R$ 3,2 bilhões, valor que representa um crescimento de 16,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao trimestre anterior, a alta da arrecadação foi de 23%. No acumulado do ano, o lucro do banco chegou a R$ 7,8 bilhões, alta de 8,4% na comparação com 2022. Segundo o vice-presidente de finanças e controladoria da Caixa, Marcos Brasiliano, o crescimento ocorreu por conta do aumento de receitas de crédito e aplicações de liquidez. Foi o primeiro resultado publicado pelo banco sob a gestão de Carlos Antônio Vieira. O novo presidente afirmou que a Caixa irá aumentar sua governança e digitalização e destacou o papel do banco na bancarização da população de baixa renda. Ele ainda compartilhou planos do órgão de se tornar o primeiro a trazer o grupo para o mercado de capitais.

*Com informações do repórter Victor Moraes