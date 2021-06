Câmara de SP aprova projeto que flexibiliza a instalação de antenas de telefonia

Aprovação em primeira votação recebeu 46 votos favoráveis e seis abstenções; audiência pública Comissão de Constituição e Justiça discute o tema na próxima quarta-feira

Luiz França/CMSP Texto do Executivo pretende desburocratizar as regras para ampliar a cobertura de internet na capital



Os vereadores aprovam projeto que flexibiliza a instalação de antenas de celular em São Paulo. O texto do Executivo pretende desburocratizar as regras para ampliar a cobertura de internet na capital. O presidente da Câmara, Milton Leite (DEM), explica a lei definirá as áreas prioritárias para as novas antenas e os valores que as empresas vão pagar e também atender a um caráter social, já que escolas e unidades de saúde das periféricas vivem no escuro. “Ter o direito que é comum para a maioria da cidade. Não é justo que as pessoas sejam excluídas de forma de tal que o mundo avançado, o mundo moderno, o mundo discute 5G e eles não têm G nenhum”, ressaltou. O projeto passou em primeira discussão com 46 votos favoráveis e seis abstenções, mas antes da segunda votação deve receber emendas dos vereadores e uma audiência pública para debater a proposta foi agendada pela Comissão de Constituição e Justiça, na próxima quarta-feira, às 13 horas, no legislativo paulistano.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos