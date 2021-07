Câmara dos Deputados rejeitam urgência em projeto do passaporte sanitário

Projeto instituiu um certificado para pessoas vacinadas ou que testaram negativo para a Covid-19 e para outras doenças infectocontagiosas

A Câmara dos Deputados rejeitou nesta terça-feira, 6, o regime de urgência para o projeto de lei 1674/21, do Senado Federal, que cria o Certificado de Imunização e Segurança Sanitária. Também conhecido como passaporte sanitário, o certificado permite que a pessoa que o possua tenha acesso em áreas públicas e privadas sem atender a restrições de aglomeração. O projeto diz que ganha o certificado pessoas vacinadas ou que testaram negativo para Covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas. Para ser aprovado, o requerimento de urgência precisava de, no mínimo, de 257 votos e foram conquistados apenas 232 votos favoráveis. Outros 232 deputados votaram contra o regime de urgência e houve ainda quatro abstenções. Ainda assim, no mês passado, o presidente Jair Bolsonaro já se manifestou contrário ao projeto. Ele crê que a matéria não avançará na Câmara, mas se passar, informou que vetará a lei.

*Com informações do repórter Fernando Martins