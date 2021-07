Câmera de segurança registra assalto na região do Morumbi

Nas imagens, três homens abordam um morador da Vila Morse saindo com o carro da garagem

Reprodução/Rádio Jovem Pan De acordo com os vizinhos, praticamente todos os dias acontece um assalto na região



Por volta das 6h30 da manhã da quarta-feira, 21, duas motos com quatro pessoas passam pela Rua Áurea Batista dos Santos, na Vila Morse, no Morumbi. Ao perceberem que o morador sai de casa, o grupo dá meia volta e cerca o carro que estava deixando a garagem. Três assaltantes descem da moto — dois deles apontando as armas para o motorista. Ao dar ré, o veiculo bate e derruba uma das motos. O motorista sai, se joga no chão com as mãos para cima. Um dos assaltantes revista o homem que fica paralisado. Depois, os bandidos entram no carro, procuram objetos de valor e vão embora. De acordo com os vizinhos, praticamente todos os dias acontece um assalto na região. Existem até faixas alertando os moradores sobre os assaltos. Para desespero deles, falta policiamento na região.

*Com informações do repórter Victor Moraes