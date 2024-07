Acidente em Guarulhos: câmera e comanda de bar indicam consumo de R$ 1 mil em bebidas alcoólicas

Polícia militar que atendeu a ocorrência não realizou o teste do bafômetro nos suspeitos, alegando que eles estavam feridos e precisavam de atendimento hospitalar

Reprodução/ Jovem Pan A comanda foi registrada no nome de Felipe Gambeta Malheiro



Câmeras de segurança e dados de uma comanda de bar indicam o consumo de bebida alcoólica na noite do acidente que matou Ednaldo Mendes, de 41 anos, motorista de aplicativo, em Guarulhos. A comanda, registrada no nome de Felipe Gambeta Malheiro, detalha um consumo de aproximadamente R$ 1.070, incluindo vodca, licor, energético, água e petiscos. A Polícia Civil investiga se o consumo de álcool contribuiu para o acidente. As imagens mostram dois jovens, Felipe e Gustavo, sentados em uma mesa, sendo atendidos por um garçom que possivelmente trazia bebidas. Posteriormente, as imagens mostram os jovens pagando a conta e saindo do bar. A Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, não realizou o teste do bafômetro nos jovens, alegando que eles estavam feridos e precisavam de atendimento hospitalar.

Uma garrafa de whisky foi encontrada no carro dos envolvidos. O caso é investigado pelo 1° Distrito Policial de Guarulhos. Felipe e Gustavo foram indiciados pela Polícia Civil por homicídio doloso com dolo eventual, pois, segundo a investigação, assumiram o risco de matar ao dirigir sob efeito de álcool. Felipe inicialmente se apresentou como condutor do veículo, mas depois afirmou que Gustavo, que não possui habilitação, estava dirigindo. Felipe também foi indiciado por fraude processual. Ambos responderão ao crime em liberdade.

Publicado por Luisa Cardoso