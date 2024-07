Jovens são indiciados por homicídio doloso após acidente que matou motorista de app em Guarulhos

Veículo em que estavam Gustavo Cardoso e Felipe Malheiro invadiu a contramão e colidiu com o carro de Ednaldo Mendes; Malheiro se identificou como condutor, mas admitiu depois que não estava dirigindo

Reprodução/Câmera de Segurança Acidente que matou o motorista de app Ednaldo de Souza Mende na Avenida Dr. Timóteo Penteado, em Guarulhos



A Polícia Civil de São Paulo indiciou dois jovens por homicídio com dolo eventual após um trágico acidente em Guarulhos que resultou na morte de um motorista de ônibus e de aplicativo. As investigações estão sendo conduzidas pelo 1º Distrito Policial de Guarulhos. Os dois ocupantes do veículo, ambos de 21 anos, foram ouvidos pela autoridade policial. Gustavo Moreira Cardoso, que não possui habilitação, foi identificado como o condutor responsável pela colisão. Felipe Gambeta Malheiro, que inicialmente se apresentou como motorista, admitiu posteriormente que não estava dirigindo no momento do acidente. Ele também responderá por fraude processual e por entregar o veículo a uma pessoa não habilitada.

O acidente ocorreu na noite do último sábado (13), quando o veículo dos jovens invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o carro de Ednaldo de Souza Mendes, de 41 anos. Câmeras de segurança registraram o momento da batida na Avenida Dr. Timóteo Penteado. Ednaldo, que trabalhava como motorista de aplicativo, foi levado ao hospital e passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Uma garrafa de bebida alcoólica foi encontrada no carro dos jovens, mas eles foram liberados pela polícia sem realizar o teste do bafômetro. A Secretaria de Segurança Pública informou que a conduta dos policiais que atenderam a ocorrência será investigada.

Além dos jovens, os PMs e outras testemunhas que tiveram contato com os ocupantes do veículo na noite do acidente também serão ouvidos. A investigação busca esclarecer se houve falhas no procedimento policial, especialmente em relação à não realização do teste do bafômetro nos jovens envolvidos. Os indiciados responderão pelo crime em liberdade.

*Com informações da repórter Soraya Lauand