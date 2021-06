Campanha das Lojas Cem recolhe tampinhas e lacres para construir cadeiras de rodas

Em parceria com a Rotary Club de Salto, a rede irá doar os equipamentos para pessoas necessitadas em condição de vulnerabilidade

Reprodução/Sabine GENET/Pixabay Tampas plásticas e lacres de alumínio poderão ser depositadas em qualquer unidade das Lojas Cem



Você já deve ter ouvido falar que tampinhas plásticas e lacres de alumínio podem se transformar em cadeiras de rodas. A rede Lojas Cem teve a iniciativa de recolher este material para transformá-lo em cadeiras de rodas em ação beneficente. Em parceria com a Rotary Club de Salto, São Paulo, as Lojas Cem irão doar as cadeiras para pessoas necessitadas em condição de vulnerabilidade. “Nós cedemos as Lojas Cem e estendemos a campanha para toda a rede para que todas as unidades passassem a receber esse material para que nós transformássemos esses objetos em cadeiras de rodas”, diz o superintendente das Loja Cem, José Domingos Alves, que explica o engajamento da empresa com a causa beneficente e ambiental. “O Rotary Club de Salto nos procurou dizendo que tinha um projeto para a arrecadação de tampinhas de garrafa PET e de lacres de latinhas para transformar em cadeiras de rodas, mas que eles precisariam de um local para que fosse feita a coleta desse material. Nós achamos superinteressante. É uma oportunidade de ajudar a natureza, reciclando o material plástico, e de também ajudar as pessoas que necessitam”, completa. Emílio Andrade, do Rotary Club de Salto, lembra que o projeto é antigo no país. “Ele era muito pouco divulgado. Hoje, nós aqui do Rotary Club de Salto, contamos com a colaboração preciosa das Lojas Cem e da grande mídia. Muitas pessoas que não acreditavam, passaram a acreditar, e estão depositando sua contribuição nas unidades das Lojas Cem”, afirma. A Jovem Pan é parceira na divulgação da campanha. Você pode depositar tampas plásticas e lacres de alumínio em todas as unidades da Loja Cem, reforça o superintendente José Domingos Alves. “Essa campanha começou agora no mês de junho e vai até agosto. Então, serão três meses em que as lojas estarão de portas abertas para receber esses objetos.” Alves explica que a intenção é distribuir as cadeiras de rodas nas cidades que estão recolhendo as tampas plásticas e lacres de alumínio.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos