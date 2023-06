Campinas adota medidas de prevenção contra a febre maculosa

Profissionais da prefeitura estão contabilizando quantidade de capivaras presentes em parques da cidade, que já registrou quatro mortes causadas pela doença

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Até o momento, foram contabilizadas 144 capivaras em parques da cidade



A cidade de Campinas, no interior de São Paulo, tem adotado medidas de prevenção contra a febre maculosa após quatro mortes registradas na região. As vítimas eram 3 mulheres e 1 homem com idade entre 16 e 42 anos. Uma outra mulher foi infectada, mas recebeu tratamento a tempo e já recebeu alta hospitalar. Todos foram picados pelo carrapato estrela no mesmo local, a Fazenda Santa Margarida, localizada a 11 quilômetros do centro de Campinas. Diante desse surto, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente tem realizado ações de prevenção contra a febre maculosa e, futuramente pretende esterilizar e castrar os animais que vivem nos parques da cidade. A ideia precisa ser aprovada por órgãos como o Ibama, já que as capivaras são animais selvagens protegidos pela lei federal. Para que seja feito o manejo desses animais, é preciso contabilizar a população de capivaras, o que tem sido feito com coordenação de um veterinário da prefeitura. “É um método de contagem simultânea. Várias pessoas se dividem pelo parque e vão contando capivaras de acordo com uma regra, para não corrermos o risco de contar duas vezes o mesmo animal. Além disso, vamos caracterizando onde estão os machos dominantes, os grupos, quantas fêmeas têm cada grupo”, diz Paulo Anselmo Nunes Felipe. Campinas deverá implementar o plano de castração ainda no segundo semestre deste ano. Até o momento, foram contabilizadas 144 capivaras em parques da cidade.

*Com informações da repórter Juliana Giachini