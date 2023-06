Com o apoio do Brasil, OEA pede fim de violação aos direitos humanos na Nicarágua

Aprovada de forma unânime, resolução pede que todos os presos políticos sejam liberados; Lula disse que vai conversar com Daniel Ortega pela liberação de bispo preso

Jairo CAJINA / Nicaraguan Presidency / AFP Presidente da Nicarágua está no poder desde 2007



Em resolução unânime, a Organização dos Estados Americanos (OEA) pede à Nicarágua que cesse toda a violação aos direitos humanos e liberte os presos políticos. Centenas de opositores foram presos no país no contexto da repressão que se seguiu aos protestos de 2018 contra o ditador Daniel Ortega. A resolução gerou polêmica depois que o Brasil introduziu mudanças no rascunho inicial apresentado por Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica e Antígua e Barbuda, que tornaram o documento menos contundente. Após encontro com o Papa Francisco, Lula questionou a prisão de bispos na Nicarágua e afirmou que conversaria com Ortega sobre o caso. “A Igreja está com problemas na Nicarágua, porque tem padres e bispos que estão presos. A única coisa que a Igreja quer é que a Nicarágua libere o bispo para vir para a Itália. Eu pretendo falar com o Daniel Ortega para liberar o bispo. […] Vou tentar ajudar, se puder ajudar”, afirmou Lula. Ortega está no poder desde 2007 e foi reeleito em 2021 em eleições questionadas pela comunidade internacional e pela OEA. Em protesto pelo não reconhecimento da disputa, a Nicarágua pediu para deixar o órgão, o que acontecerá em novembro.

*Com informações do repórter André Anelli