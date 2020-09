Candidatos à Prefeitura cumprem agenda no centro e na periferia de SP

O candidato Márcio França (PSB) cumpriu agenda caminhando pelas ruas do Brás; Covas visitou a região do Sambódromo

ROGÉRIO GALASSE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Durante a tarde Covas deu entrevista para uma emissora de rádio; de noite, se reuniu com candidatos a vereador



O dia foi de campanha nas ruas para os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O candidato Márcio França (PSB) cumpriu agenda caminhando pelas ruas do Brás, na região central da cidade. Durante a caminhada ele conversou com lojistas e disse que, se for eleito, fará incentivos para estimular o empreendedorismo entre a população. Já o primeiro compromisso do atual prefeito e candidato a reeleição, Bruno Covas (PSDB) foi visitar as futuras instalações do espaço de lazer do Sambódromo de São Paulo. Ele prometeu a construção de mais de 1.600 metros de ciclovia entre outros espaços coletivos para atividades ao ar livre para a valorização e utilização do Sambódromo fora do período do Carnaval. Durante a tarde o candidato deu entrevista para uma emissora de rádio. De noite, se reuniu com candidatos a vereador.

Guilherme Boulos (Psol) se reuniu com um pequeno grupo de apoiadores em uma praça no bairro Jaçanã, na zona norte de São Paulo, onde distribuiu panfletos, caminhou pelas ruas e conversou com eleitores no comércio nas calçadas para entender os problemas e necessidades da região. Já Joice Hasselmann (PSL) aproveitou a segunda-feira para participar de gravações internas do partido e para se reunir com os coordenadores da campanha. Em cima de um trio-elétrico o candidato a prefeito da cidade de São Paulo Orlando Silva (PCdoB) participou de um ato em frente ao Sindicato dos Comerciários de SP, onde protestou pela desoneração da folha de pagamento e a manutenção de mais de 6 mil empregos. A candidata pela Rede Sustentabilidade, Marina Helou, participou de live com jornalistas nas redes sociais. Arthur do Val, do Patriota, gravou participação em programas de rádio e TV.

*Com informações da repórter Hanna Beltrão