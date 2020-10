Há menos de um mês para as eleições, candidatos de SP buscam votos na capital

Guilherme Boulos (PSOL) fez campanha na região Central; Celso Russomano (Republicanos) visitou feira livre na zona Sul e Bruno Covas (PSDB) visitou o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas na Vila Leopoldina

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Guilherme Boulos fez campanha na Praça Roosevelt, região central de SP



Há pouco menos de um mês para as eleições, os candidatos à prefeitura de São Paulo buscam votos em agendas na capital. Jilmar Tatto, candidato do PT, participou de carreata no Grajaú e depois da assinatura da Carta de Compromisso de Políticas Públicas com a população de rua no Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. O candidato do PSB, Márcio França, prometeu vincular a Guarda Civil Metropolitana ao gabinete do prefeito em encontro na sede do Sindicato da categoria no centro da capital. “Ela vai ter a tarefa em SP de aplicar o alistamento cidadão, é um programa que vai recrutar jovens de 18 anos na cidade e eles vão nos ajudar a administrar esses jovens. Nós já fizemos esse programa. Ele dá instrução para esses jovens, eles ficam nos ajudando em diversas tarefas pela cidade”, disse.

Andrea Matarazzo, do PST, visitou o comércio de rua em Santana, na zona norte. Guilherme Boulos, do PSOL, fez campanha na Praça Roosevelt, na região central. “Não é só possível virar o jogo, isso já tá dando pra sentir. E, aliás, quem primeiro sentiu foram nossos adversários. Vocês devem estar acompanhando o medo, a tremedeira que está dando no outro lado depois das ultimas pesquisas”, comemorou. O prefeito Bruno Covas anunciou a expansão da rede Caps em visita ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas na Vila Leopoldina, zona oeste. “Para preparar a rede municipal para uma das consequências da pandemia, são os transtornos psíquicos decorrentes desse período, desde a perda de um ente querido até as pessoas que passaram por um tratamento mais intensivo para enfrentar o coronavírus. É um dos grandes desafios na cidade de SP, que também atua na região da Cracolândia“, comentou.

O primeiro turno das eleições presidenciais está marcado para o dia 15 de novembro. Celso Russomano (Republicanos) visitou uma feira livre na zona sul de São Paulo. Marina Helou (Rede Sustentabilidade) fez panfletagem na região de Santa Cecília, zona central da cidade. Felipe Sabará (Partido Novo) conversou com feirantes no Jardim Paulista. O candidato Arthur do Val (Patriota) participou de uma live com apoiadores. Antônio Carlos (PCO) distribuiu panfletos na estação saúde do metro. A candidata Joice Hasselmann (PSL) se reuniu com a equipe de campanha e gravou o material para o horário eleitoral. Orlando Silva (PCB) concedeu entrevistas. Vera Lúcia (PSTU) e Levy Fidelix (PRTB) não divulgaram as agendas.

*com informações do repórter Marcelo Mattos