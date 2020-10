Candidatos à Prefeitura de SP cumprem agenda de campanha nesta segunda

França recebeu o título de cidadão paulistano na Câmara municipal; Boulos se reuniu com catadores de materiais recicláveis

CELSO LUIX/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Andrea Matarazzo (PSD) e outros candidatos participaram de um debate



Depois de fazer campanha no Jabaquara e Santa Cecília, o candidato do PSB, Márcio França, recebeu o título de cidadão paulistano na Câmara de Vereadores. O ex-governador disse que o documento é uma “convocação”. O concorrente do Psol, Guilherme Boulos, se reuniu com catadores de materiais recicláveis. Boulos voltou a falar da proposta de Renda Mínima, que teria um custo de R$ 3,1 bilhões por ano e assistência a um milhão de famílias. Celso Russomanno, do Republicanos, conversou com o setor de construção Civil na Vila Mascote, zona sul da capital.

Candidato à reeleição pelo PSDB, Bruno Covas, deu entrevistas. Levy Fidelix, do PRTB, concedeu entrevistas e fez gravações com candidatos a vereadores. Vera Lúcia, do PSTU, participou de reuniões internas e assinou uma carta compromisso com assistentes sociais. Antônio Carlos, do PCO, fez panfletagem no Parque Dom Pedro e no Metrô São Judas. Depois de fazerem campanha durante o dia, os candidatos Jilmar Tatto (PT), Arthur do Val (Patriota), Joice Hasselmann (PSL), Andrea Matarazzo (PSD), Marina Helou (Rede) e Orlando Silva (PCdoB) participaram de um debate. Filipe Sabará, que foi expulso do Novo e ainda está com a candidatura indeferida, não divulgou a agenda.

*Com informações da repórter Nanny Cox