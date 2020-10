Candidatos à Prefeitura de SP cumprem agenda de campanha no fim de semana

Covas andou de bicicleta na Avenida Paulista; Russomanno participou de carreata na Zona Leste

Estadão Conteúdo Arthur do Val, candidato do Patriota à Prefeitura de São Paulo



O prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas, do PSDB, participou de um bicicletaço na região da Avenida Paulista neste domingo (18). Durante o ato, ele destacou as melhorias que estão sendo feitas na mobilidade urbana da cidade como reforma das calçadas e requalificação de ciclovias. No sábado, Bruno Covas fez uma vistoria nas obras do Conjunto Chácara do Conde, na região do Grajaú, na Zona Sul da capital, onde serão entregues 562 unidades habitacionais até dezembro. O candidato do Republicanos à Prefeitura, Celso Russomanno, participou de uma carreata na zona leste da capital na manhã de ontem e a noite ele esteve na Igreja Assembleia de Deus para um evento. No sábado, Russomanno participou de outra carreata que percorreu 12 quilômetros na Zona Leste, passando por vias importantes da capital. O passeio acabou em uma feira livre, onde ele prometeu reduzir impostos e pedir redução do ICMS junto ao governo do Estado.

O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, fez uma visita ao Jardim Peri Alto, na zona norte de São Paulo. No sábado, Boulos participou de um ato na Cohab José Bonifácio, em Itaquera, na Zona Leste da capital. No comício ele prometeu que, caso eleito, vai destinar metade do orçamento da Secretaria de Cultura para eventos nas periferias. Já o candidato do PSB à Prefeitura de São Paulo, Márcio França, participou de uma carreata com centenas de apoiadores na região de Interlagos, na zona sul de São Paulo. França afirmou que veio a São Paulo para ser o melhor prefeito que a cidade já teve e disse ainda que “ninguém mais aguenta a insensibilidade da atual administração”. No sábado, Márcio França se encontrou com atletas no Centro Olímpico, na Vila Mariana, e falou sobre a importância da prática esportiva para os jovens.

O candidato do PT, Jilmar Tatto, participou de caminhada e carreata em Cidade Tiradentes. A candidata do PSL, Joice Hasselmann, almoçou com apoiadores. A candidata do PSTU, Vera Lúcia, participou de uma reunião com a coordenação da campanha. A candidata da Rede Sustentabilidade, Marina Helou, visitou o Parque Estadual Alberto Lofgren, no Horto Florestal, na zona norte. Andrea Matarazzo, do PSD, visitou food trucks, na rua Augusta, no centro de São Paulo. Orlando Silva, do PCdoB, fez uma caminhada pelo bairro do Grajaú. O candidato Antonio Carlos, do PCO, participou de reunião com moradores de São Mateus, na zona leste. Arthur do Val, candidato do Patriota; Levy Fidelix, do PRTB; e Filipe Sabará, do Novo, não cumpriram agenda neste domingo.

*Com informações da repórter Letícia Santini