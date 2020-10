Candidatos à Prefeitura de SP cumprem agenda de campanha pela cidade

Estadão Conteúdo O candidato pelo Patriota, Arthur do Val, iniciou o dia no bairro da Liberdade, na região central



Os candidatos à Prefeitura de São Paulo foram às ruas neste domingo (11) para tentar angariar votos. Celso Russomano, candidato pelo Republicanos, fez uma carreata pelo bairro do Jaraguá, na região noroeste da capital. Já o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, escolheu a zona sul para sua agenda. Na parte da manhã, Boulos visitou o Morro da Lua e a Praça do Arariba. Ao meio-dia, o candidato do PSOL seguiu até o Morro do Pulman, também na zona sul. O prefeito e candidato à reeleição, Bruno Covas, do PSDB, não teve agenda neste domingo.

Outro que não teve agenda neste domingo foi o ex-governador de São Paulo Márcio França. O candidato do PSB cancelou os compromissos marcados para o domingo após um homem de 81 anos passar mal no volante, perder o controle do carro e atropelar cinco pessoas na tarde de sábado (10) enquanto França fazia um adesivaço no bairro do Carrão, zona Leste da capital. O aviso foi feito pelas redes sociais do ex-governador, que também desejou rápida recuperação aos que foram atingidos pelo veículo.

A candidata Marina Helou, da Rede Sustentabilidade, gravou na parte da manhã um vídeo para o canal dela no Youtube. Na parte da tarde, realizou um encontro fechado para apoiadores da campanha. Joice Hasselmann, candidata pelo PSL, visitou, pela manhã, a Feira da Vila Progresso e Feira do Jardim Robru, na região de São Miguel, na Zona Leste. Na parte da tarde, Joice teve um encontro com líderes comunitários de Heliópolis, na Zona Sul. O candidato do PT, Jilmar Tatto, iniciou o dia com uma caminhada pelos bairros de Brasilândia e Freguesia do Ó, ambos na Zona Norte. Logo após, Tatto fez uma mini carreata pelo Jardim Eliza Maria, Jardim Tereza e Parque Tietê, também na Zona Norte.

O candidato pelo PSD, Andrea Matarazzo escolheu a Zona Sul para passar o dia. Matarazzo visitou os bairros de Paralheiros, Pedreira e Jardim Apurá. Orlando Silva, do PCdoB, fez uma visita ao Jardim Corumbé, também na Brasilândia. O candidato pelo Patriota, Arthur do Val, iniciou o dia no bairro da Liberdade, na região central. Na parte da tarde, fez uma caminhada e um panfletaço na Avenida Sumaré, Zona Oeste da capital. À noite, Arthur fez carreata e panfletaço na Rua Anália Franco com Avenida Regente Feijó, na zona leste. Vera Lúcia, do PSTU, realizou, na parte da tarde, uma live com a juventude do partido. Candidato pelo PCO, Antonio Carlos concedeu entrevistas à imprensa pela manhã, e à tarde participou de um ato intitulado de “Fora Bolsonaro” na praça Roosevelt, no centro de São Paulo. Levy Fidelix, do PRTB, não teve agenda neste domingo.

*Com informações do repórter Renato Barcellos