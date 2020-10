Candidatos à Prefeitura de SP cumprem agenda de campanha

Covas visitou o terminal de ônibus da Vila Prudente; França gravou programas do horário eleitoral

O candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), deu entrevistas para dois veículos de comunicação e participou de uma palestra a respeito dos desafios para a gestão da capital paulista. Pela manhã, ele visitou o terminal de ônibus Vila Prudente, na zona Leste de São Paulo. À imprensa, ele prometeu construir mais de 300 quilômetros de ciclovias e seis terminais de ônibus, caso vença a corrida municipal. O candidato do PSB à Prefeitura de São Paulo, Márcio França, gravou programas do horário eleitoral no rádio e na TV. Ele também se reuniu nesta com representantes da Associação dos Amigos da Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Durante a visita, ele prometeu instalar Wi-fi grátis na periferia de São Paulo.

A candidata da Rede Sustentabilidade, Marina Helou, participou de uma conversa online com eleitores. Ela também deu entrevistas para três veículos de comunicação. Um deles foi o Programa Pânico, da Jovem Pan, no qual ela explicou a proposta de aumentar a quantidade de alimentos orgânicos nas merendas escolares. Guilherme Boulos (Psol) se reuniu com o movimento negro na região central de São Paulo para discutir a educação anti-racista. À tarde, gravou vídeos respondendo perguntas de eleitores.

Pela manhã, o candidato do PCdoB, Orlando Silva, conversou com trabalhadores da Zona Norte e visitou a sede da Central Única das Favelas. Mais tarde, fez panfletagem e uma caminhada com a candidata a vereadora Carina Vitral. Ele também de uma entrevista a um veículo de imprensa. A candidata pelo PSL, Joice Hasselmann, fez uma gravação para o horário eleitoral e participou de uma reunião no PSL. Ela ainda deu uma coletiva de imprensa com candidatas a vereadoras e concedeu entrevista para um veículo de comunicação. À noite, viajou a Brasília.

Levy Fidelix (PRTB) deu uma entrevista a veículo de imprensa na parte da noite. Vera Lucia (PSTU) gravou vídeos de campanha e fez reunião com apoiadores. Jilmar Tatto (PT) visitou o comércio da Cidade Ademar, na Zona Sul de São Paulo, pela manhã. Depois, deu entrevista para um veículo de comunicação e participou do ato Dia Lilás das Mulheres e do lançamento virtual da bancada antifascista. O candidato do Novo à prefeitura de São Paulo, Filipe Sabará, não teve agenda nesta terça-feira (13).

