Candidatos intensificam campanha na reta final em São Paulo

Eleições serão realizadas em pouco mais de uma semana e agenda de candidatos foi agitada em parte dos pontos da capital paulista

ROGÉRIO GALASSE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Covas lidera pesquisa na capital [Imagem de arquivo]



A pouco mais de uma semana das eleições municipais de 2020, a agenda dos candidatos à prefeitura de São Paulo foi movimentada nesta sexta, 7. Em uma caravana pelo Butantã, o candidato à prefeitura pelo PSOL, Guilherme Boulos, disse que o bairro é um símbolo de desigualdade e prometeu “inverter prioridades” no orçamento da capital. O prefeito e candidato à reeleição pelo PSDB, Bruno Covas, participou de gravações e encontros com lideranças. Jilmar Tatto, do PT, fez uma carreata pelos bairros do Butantã e do Jaguaré, na zona Oeste. O petista minimizou as pesquisas, que o colocam em quinto lugar, com 4% das intenções de votos.

Marina Helou, que concorre à prefeitura pela Rede, foi ao Centro Cultural de São Paulo e à Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo para discutir as propostas para o setor. Celso Russomanno, do Republicanos, concedeu entrevistas. Concorrente pelo PSB, Márcio França conversou com moradores da região do Parque Guaianazes, na zona Leste e, participou do ato em comemoração ao Dia Nacional da Bíblia. Arthur do Val, do Patriota, visitou ONGs de atendimento aos animais e crianças. A candidata do PSL, Joice Hasselmann, teve reuniões com a OAB, com a equipe de campanha e mulheres empreendedoras.

Andrea Matarazzo, candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSD, fez gravações para o horário eleitoral, visitou a exposição dos Gêmeos, na Pinacoteca, e concedeu uma entrevista. Levy Fidelix, do PRTB, esteve no terminal Jabaquara para conversar com os usuários sobre a mobilidade na região. Já Orlando Silva, do PcdoB, concedeu entrevistas, participou de um debate na Faculdade de Saúde Pública da USP e de uma live com o coletivo Mídias Pretas Periféricas; Vera Lúcia, do PSTU, concedeu entrevistas; Antonio Carlos, do PCO, faz panfletagem e participou de um debate sobre saúde pública nas redes sociais da USP.

*Com informações da repórter Nanny Cox