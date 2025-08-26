São Paulo pode enfrentar chuva e região Sul continua com baixas temperaturas nesta terça-feira

Previsão no Nordeste é de tempo firme, seco e com umidade relativa do ar muito baixa; no Norte, há chances de chuva em Roraima e Amazonas

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Previsão do tempo traz um alívio para a capital paulista com a chegada da chuva, enquanto a região Sul continua a enfrentar baixas temperaturas e risco de geada



Nesta terça-feira (26), a previsão do tempo traz um alívio para a capital paulista com a chegada de chuva, enquanto o Sul do Brasil continua a enfrentar baixas temperaturas e risco de geada.

Nível dos Reservatórios em São Paulo

A chegada da chuva é uma boa notícia para São Paulo, que enfrenta um nível preocupante em seus reservatórios. Atualmente, o sistema opera com cerca de 37% de sua capacidade, bem abaixo dos 60% considerados ideais. A previsão é de chuva para a capital e região metropolitana entre a tarde e a noite. No entanto, ainda não se trata de uma chuva generalizada e suficiente para reverter completamente a situação. A temperatura máxima na capital paulista deve chegar a 25°C.

Frio e Geada na Região Sul

A Região Sul continua sob a influência de uma massa de ar polar, que derruba as temperaturas. Há previsão de geada em diversas áreas do Rio Grande do Sul, especialmente na região de Tupanciretã, onde os termômetros podem marcar abaixo de 4°C. O estado gaúcho terá uma trégua nas chuvas, com o tempo firme predominando ao longo da semana e a possibilidade de novas precipitações apenas na virada de domingo para segunda-feira.

Outras Regiões do Brasil

Santa Catarina, Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul: Alerta para chuva forte e possibilidade de granizo;

Centro-Oeste e Interior do Nordeste: O tempo continua firme, seco e com umidade relativa do ar muito baixa, podendo chegar a apenas 12%. Em Cuiabá, a máxima pode atingir 35°C;

Norte: Chuva prevista para Roraima e Amazonas;

Sudeste: As temperaturas começam a subir gradualmente na região e também no Centro-Oeste, aliviando o frio rigoroso dos últimos dias, mas sem configurar um veranico ou onda de calor;

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA