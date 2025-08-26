Bolsonaro quer lançar três filhos e Michelle ao Senado, diz Valdemar

Cenário exclue possibilidade de um dos nomes da família disputar à presidência. Carlos e Eduardo Bolsonaro serão novidades na disputa majoritária

Além da ex-primeira-dama, Michelle, o ex-presidente Jair Bolsonaro pretende lançar à disputa pelo Senado o filho Carlos Bolsonaro, hoje vereador pelo Rio de Janeiro. O estado pelo qual ele disputará a cadeira ainda não foi definido, mas o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto já estudo os cenários regionais em que o vereador melhor se encaixaria. “Carlos Bolsonaro não quer sair no Rio de Janeiro, porque já tem o Flávio. Ele pode sair por São Paulo, Roraima ou algum estado no centro-oeste. O que não podemos é tirar o lugar de alguém”, afirmou Valdemar em conversa com grupo de jornalistas em Brasília.

Flávio Bolsonaro já é senador pelo Rio de Janeiro e deve disputar a reeleição. Valdemar ainda explicou que o destino de Eduardo Bolsonaro segue incerto, mas que a intenção do ex-presidente também é lançar deputado federal ao Senado, caso ele retorne dos Estados Unidos no ano que vem. “O Eduardo, se voltar, tem eleição ganha em São Paulo, como senador. Ele (Bolsonaro) quer todo mundo no Senado”, disse.

Com os três filhos e Michelle Bolsonaro disputando o Senado, fica excluída a possibilidade de um nome da família disputar à Presidência em substituição ao ex-presidente. Cresce a possibilidade do substituto ser de fato o governador Tarcísio de Freitas.O presidente d o PL ainda afirmou que o ex-presidente, Jair Bolsonaro deve definir um substituto para disputa à Presidência da República em seu lugar logo após o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo que o processo atrase, Valdemar destacou que Bolsonaro irá escolher um nome até o final deste ano.

