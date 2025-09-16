Bolsonaro pede para que Tarcísio o visite no lugar de Carlos Portinho nesta terça-feira

Defesa justificou o pedido informando que o senador, que estava agendado para o encontro, está em viagem internacional

Roberto Sungi/Ato Press/Estadão Conteúdo Defesa de Jair Bolsonaro solicita à Justiça a visita de Tarcísio de Freitas no lugar do senador Carlos Portinho



A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou à Justiça a troca de uma visita agendada para esta terça-feira (16). O pedido é para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, possa visitá-lo no lugar do senador Carlos Portinho (PL).

A defesa justificou o pedido informando que o senador Portinho, que estava agendado para o encontro, está em viagem internacional. A agenda de Tarcísio de Freitas com Bolsonaro, que já havia sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, estava inicialmente prevista para o dia 29.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Aliados de Bolsonaro consideram o encontro com Tarcísio de Freitas de extrema importância, especialmente em meio ao debate sobre um projeto de lei de anistia para o ex-presidente. Até o momento da reportagem, não havia uma decisão de Alexandre de Moraes sobre o pedido de troca. A visita de Tarcísio a Brasília dependeria da autorização para o encontro.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA