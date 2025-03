Segundo maior Carnaval da Bahia, Barreiras atrai multidão de foliões com diversas atrações

Barreiras Folia deve reunir cerca de 700 mil pessoas neste ano; dentre os destaques da programação da cidade estão artistas como Chiclete com Banana, Olodum e a dupla Maiara e Maraisa

O Carnaval de Barreiras, na Bahia, está se preparando para ser um dos maiores eventos do estado em 2025, com uma expectativa de atrair cerca de 700 mil foliões. Conhecido como Barreiras Folia, o evento é considerado o segundo maior Carnaval da Bahia e promete uma programação repleta de atrações de renome nacional. Entre os destaques estão bandas e artistas como Chiclete com Banana, Maiara e Maraisa, e Olodum. O circuito principal, Agnaldo Pereira, terá uma extensão de 2 km e contará com sete trios elétricos, garantindo a animação do público das 21h às 6h da manhã. Além disso, aproximadamente 15 blocos, entre culturais e irreverentes, desfilarão durante os cinco dias de festa.

O centro histórico de Barreiras também será um ponto de celebração, com o circuito Zé de Hermes abrigando o carnaval cultural. Dois blocos oficiais, o Bloco da Rôla e Netos de Momo, prometem animar os foliões com suas tradições e energia. O Bloco da Rôla, o mais antigo da cidade, desfila desde 1968 e tem se fortalecido ao longo dos anos, sendo um dos favoritos do público. Durante o dia, o circuito Rio de Ondas oferece uma alternativa para os foliões, destacando-se pela beleza natural do rio e proporcionando um ambiente mais relaxante. Com o tema “Vem com Tudo”, o Barreiras Folia ocorrerá de 28 de fevereiro a 4 de março, prometendo ser uma festa inesquecível e segura, graças aos investimentos em infraestrutura.

“Barreiras Folia é a maior festa do interior da Bahia. Será uma festa inesquecível e segura. Nós fizemos um grande investimento na estrutura do evento para proporcionar a todos que vierem a cidade segurança. Pode vir com sua família porque será uma festa segura”, declarou o prefeito da cidade, Otoniel Teixeira.

*Com informações de Luciana Sousa

*Reportagem produzida com auxílio de IA