Carnaval 2025: Centro de SP recebe 30% dos blocos na capital paulista

Neste domingo de carnaval (2), a cidade de São Paulo se prepara para receber uma multidão de foliões no centro da capital. A prefeitura tem investido em ações de revitalização e aumento da segurança na região, tornando-a um dos principais destinos para quem deseja aproveitar a festa. Com cerca de 80 blocos programados apenas para este final de semana, a cidade oferece uma variedade de opções que vão desde blocos infantis até temáticos, abrangendo estilos musicais como Beatles, axé, funk e sertanejo.

A escolha do centro de São Paulo como ponto de encontro para o carnaval não é por acaso. A região é um dos locais mais visitados por turistas e moradores durante a festividade. No sábado, as ruas já estavam sendo tomadas por foliões, com muita animação e agitação. A estrutura montada pela prefeitura inclui policiamento reforçado, sistema de monitoramento por câmeras, banheiros químicos e postos de atendimento, além da distribuição gratuita de água em diversos pontos da cidade. Com as temperaturas em elevação, a preocupação com o calor é evidente, e muitos foliões optam por roupas leves para curtir a festa.

Além das medidas de segurança, a prefeitura também disponibiliza postos de atendimento médico preparados para receber vítimas de assédio e auxiliar em casos de pessoas desaparecidas. São Paulo, que antes via seus moradores deixarem a cidade para curtir o carnaval em outros locais, agora se consolida como um importante destino turístico durante a festa

*Com informações de Misael Mainetti

