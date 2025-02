Donald Trump recebe Zelensky na Casa Branca

Reunião entre os líderes acontece uma semana depois do republicano chamar o presidente da Ucrânia de ‘ditador’

JOHN THYS, SAUL LOEB, Evgenia Novozhenina / AFP / POOL O principal tema em discussão é a guerra na Ucrânia, um conflito que já se arrasta por três anos



Nesta sexta-feira (28), a Casa Branca em Washington é palco de um encontro significativo entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O principal tema em discussão é a guerra na Ucrânia, um conflito que já se arrasta por três anos, causando instabilidade na região. A reunião está agendada para as 11h, horário local, e 13h, horário de Brasília, com a expectativa de que os líderes discutam possíveis acordos para encerrar o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Uma das propostas centrais de Trump é que os Estados Unidos obtenham acesso a minerais raros na Ucrânia, em troca de oferecer segurança militar e financeira ao país. Esta proposta tem como objetivo recuperar centenas de bilhões de dólares que foram enviados à Ucrânia durante a administração de Joe Biden. No entanto, Zelensky se mostrou relutante em ceder os minerais sem garantias concretas de segurança, algo que Washington ainda não ofereceu. Analistas políticos sugerem que essa discordância pode ser um obstáculo significativo para a assinatura de qualquer acordo. Os Estados Unidos, por outro lado, permanecem firmes em sua intenção de explorar os minerais e recuperar os recursos financeiros investidos.

Em meio a essas negociações, Trump foi questionado sobre seu comentário anterior, no qual chamou Zelensky de “ditador”. Em resposta, ele afirmou não se lembrar de ter feito tal declaração e enfatizou que a Casa Branca está empenhada em restabelecer a ordem e a paz mundial. Trump também destacou que o encontro com Zelensky pode ser uma oportunidade para melhorar as relações dos Estados Unidos com a Rússia, um país com o qual ele tem mantido laços mais próximos nos últimos meses.