Carros abandonados viram problema em bairro da zona oeste de São Paulo

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, durante vistoria na Pompeia agentes encontraram veículos em condição de abandono que foram devidamente adesivados com uma notificação e multados

Reprodução/Jovem Pan News Reportagem da Jovem Pan News flagrou diversos carros abandonados no bairro da Pompéia, em São Paulo



A iniciativa SOS São Paulo, do Jornal da Manhã, da Jovem Pan News recebeu uma denúncia de carros abandonados nas ruas do bairro Pompeia, na zona oeste de São Paulo. A equipe de reportagem foi até o local, onde flagrou um Ford Ka e um Voyage na Rua Guachiponés, um Gol e um Fusca coberto com lona na Rua José Ferreira dos Santos e um Citroën e um Fiat Uno na Rua Ministro Cinésio. De acordo com o morador Roberto Dal Poggnetto, diante da denúncia, a Prefeitura foi no local, mas os donos dos carros apenas mudaram os automóveis abandonados de lugar: “A Prefeitura foi notificada, né? Mas, quanto ao veículo abandonado aqui numa rua próximo da minha casa, a prefeitura veio, colocou um papel, uma papeleta, dizendo que o veículo ia ser removido e o proprietário do veículo chegou e tirou o veículo do local, a duas quadras para baixo de onde estava”.

Questionada sobre a situação do bairro, a Prefeitura de São Paulo enviou uma nota à Jovem Pan News: “A Subprefeitura da Lapa informa que, no período entre os dias 31 de maio e 1º de junho, realizou uma vistoria nas ruas Ministro Cinésio Rocha, João Passos, José Ferreira dos Santos e Guachiponés, para identificar veículos em situação de abandono”. De acordo com o município, durante a vistoria os agentes da subprefeitura encontraram veículos que se enquadram na condição de abandono, que foram devidamente adesivados com uma notificação que estabelece que os veículos abandonados em via pública, por mais de cinco dias consecutivos, estão sujeitos a uma multa de mais de R$ 20.314.

*Com informações do repórter Luiz Guerra