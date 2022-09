Casal é acusado judicialmente pela tentativa de homicídio de Cristina Kirchner

Juíza responsável pelo caso afirma que o crime foi premeditado e que ambos chegaram juntos ao local

STRINGER / WEB / AFP Fotos divulgadas pela agência de notícias Telam em 6 de setembro de 2022 mostram Fernando Andres Sabag Montiel e Brenda Uliarte posando com a arma supostamente usada para atacar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner



A juíza María Eugenia Capuchetti acusou formalmente o casal Fernando Sabag Montiel e Brenda Uliarte por tentativa de homicídio contra a vice-presidente argentina Cristina Kirchner. Segundo a decisão, o crime foi premeditado. A informação é do Jornal La Nation. De acordo com fontes judiciais, o apartamento do brasileiro Montiel foi vistoriado novamente nesta quarta-feira, 7. Os investigadores retornaram ao local por causa de algumas fotografias encontradas no celular dele, nas quais ele e a namorada aparecem pousando com a arma usada no dia do atentado e com munição. O local estava cheio de lixo. Ainda segundo o jornal argentino, a acusação sustenta que Fernando Sabag realmente puxou o gatilho com o intuito de matar Cristina Kirchner, já que a pistola estava carregada com cinco balas, apesar do equipamento ter falhado. A magistrada sustenta também que o atentado foi planejado previamente pelo casal e diz que Brenda estava nas imediações do local do ataque, onde ambos haviam chegado juntos.

Em depoimento, Brenda negou que tivesse participação no crime. Ela disse que esteve no local apenas para acompanhar o namorado, sem saber das intenções dele. Fernando Sabag também alega que a namorada não teve participação no caso. O telefone de Brenda Uliarte foi encaminhado para a perícia, e a justiça deve fazer uma reconstituição do crime com base na análise de todas as câmeras de monitoramento e de tudo que os réus fizeram no dia do ataque em dias anteriores.

*Com informações da repórter Carolina Abelin