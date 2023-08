Caso Brennand: Justiça de SP adia oitivas de testemunhas para 15 de setembro

Julgamento é relacionado à denúncia realizada pela modelo e estudante de medicina, Stefanie Cohen; no total, o empresário é réu em nove processos

Reprodução/Jovem Pan News Empresário Thiago Brennand é réu em 9 processos



A Justiça de São Paulo deveria ter ouvido, nesta sexta-feira, 18, mais testemunhas do processo contra o empresário Thiago Brennand, acusado de cárcere privado e violência sexual. A oitiva sobre o caso, que aconteceria de forma virtual, foi adiada para o dia 15 de setembro. Na ocasião, serão ouvidas pelo menos três testemunhas de acusação e três de defesa. Todos os relatos são relacionados à denúncia realizada pela modelo e estudante de medicina, Stefanie Cohen, contra Brennand. Ela afirma ter sido vítima de estupro, constrangimento ilegal e gravação de cena sexual sem consentimento. Na última audiência do caso, que ocorreu no dia 11 de agosto, Stefanie foi a única a falar e prestou depoimento durante 6 horas. De acordo com o testemunho, ela teria sido dopada e estuprada por Brennand em 2021. O empresário foi extraditado dos Emirados Árabes e segue como réu em nove processos. Pelo menos seis deles já estão em fase de audiências.

Entre os julgamentos, teve início em maio a discussão sobre a acusação de estupro de uma mulher estadunidense. Em junho, outra mulher denunciou ter sido vítima de estupro, cárcere privado e que foi obrigada a tatuar as iniciais de Brennand em seu corpo. Em agosto, teve início o julgamento do caso em que o empresário é acusado de agressão contra uma modelo e atriz em uma academia na capital paulista, cena que foi flagrada por câmeras de segurança. Ele também responde por mais uma acusação de estupro. De acordo com o Tribunal de Justiça, nenhum dos casos teve a sentença definida e ainda não há previsão para que os julgamentos sejam finalizados. Thiago Brennand está preso em São Paulo desde abril em um centro de detenção provisória.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto