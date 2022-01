Casos positivos de Covid-19 em testes de farmácias voltam a bater recorde

Foram realizados 740.707 exames, dos quais 320 encontraram a infecção pelo coronavírus, índice de 43%

JORGE HELY/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Testes de Covid-19 feitos em farmácia voltam a bater recorde



O número de testes de farmácia positivos para Covid-19 atingiu o recorde na última semana no país, segundo dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Foram 740.707 sete exames realizados no período, dos quais quase 320 mil apontaram a infecção pelo coronavírus. O índice de diagnósticos positivos foi de 43% do total de testes feitos. O número de infectados que buscaram as farmácias é 37% maior do que o observado nos sete dias anteriores. Na comparação com o início de dezembro, os diagnósticos positivos são oito vezes maior.

Após questionamentos de órgãos como o Procon sobre a prática de preços abusivos para os testes de Covid-19, a Abrafarma realizou um levantamento e observou que o aumento dos preços não é realidade em 26 redes associadas. Desde que a realização dos testes rápidos para detecção de Covid-19 foi implementada em farmácias, em abril de 2020, o setor registrou mais de 14,5 milhões de exames realizados. A maior parte, 78% deu negativo. Em números absolutos, os positivos somaram 3.167.757.

*Com informações da repórter Nanny Cox