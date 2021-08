Cassada, Flordelis pode ter prisão decretada a qualquer momento

Pedido de prisão já foi feito pela defesa do pastor Anderson do Carmo, assassinado na casa onde vivia com a ex-deputada

Fernando Frazão/Agência Brasil O MP e a Polícia do Rio sempre sustentaram que Flordelis não tinha sido presa durante as apurações porque gozava do foro privilegiado



A Justiça do Rio de Janeiro pode decretar a qualquer momento a prisão da ex-deputada federal Flordelis, que foi cassada na última quarta-feira, 11, pela Câmara dos Deputados, por quebra de decoro parlamentar. Um pedido de prisão da ex-parlamentar já foi feito pela defesa do pastor Anderson do Carmo, assassinado na casa onde vivia com a ex-deputada e mais de 50 filhos em Niterói, na região metropolitana. Ele foi morto na garagem de casa com mais de 30 tiros. Para a Polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro, não há dúvidas do envolvimento direto de Flordelis em uma trama para assassinar Anderson.

As investigações apontam, inclusive, que outras tentativas de assassinato e envenenamento aconteceram antes da execução que aconteceu em meados de 2019. Anderson do Carmo foi morto com mais de 30 tiros e as suspeitas recaem sobre dois filhos de Flordelis — um biológico e outro adotivo. Ambos, inclusive, devem ir a júri popular. O MP e a Polícia do Rio sempre sustentaram que Flordelis não tinha sido presa durante as apurações porque gozava do foro privilegiado e da imunidade parlamentar que caiu com a cassação na última quarta. Flordelis vem cumprindo medidas restritivas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga