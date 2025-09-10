CCJ da Câmara analisa cassação de mandato de Carla Zambelli nesta quarta-feira

Deputada foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão, multa de R$ 2 milhões e perda do mandato; parlamentar acompanhará o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto por videoconferência

O processo de cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli, que está detida na Itália, será analisado nesta quarta-feira (10) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. A parlamentar participará da reunião por videoconferência. A prisão e o processo de cassação estão relacionados à condenação de Zambelli no Brasil por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A deputada foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão, multa de R$ 2 milhões e perda do mandato. A invasão ao sistema do CNJ teve como objetivo expedir uma falsa ordem de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, em uma tentativa de desacreditar o sistema judicial.

O processo de cassação na Câmara aguardava o posicionamento da justiça italiana para dar prosseguimento. Carla Zambelli também acompanhará o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, que teria participado da invasão.

