Celebrando a cultura portuguesa, feira Portugal 360 termina neste domingo

Evento acontece na Cinemateca de São Paulo, tem entrada gratuita e traz atividades imersivas na cultura do país europeu

Reprodução/Jovem Pan News Secretário de Turismo de Portugal, Nuno Fazenda destacou momento 'excelente' da relação entre os dois países



Termina neste domingo a 3ª edição da Portugal 360, feira que está sendo realizada na Cinemateca de São Paulo. A atividade é uma imersão no universo português. A programação é dividida em diferentes espaços, contando com áreas gastronômicas, de entretenimento, café literário, turismo e arte e uma área infantil. O secretário de Estado de Turismo de Portugal, Nuno Fazenda, falou sobre os diferenciais da feira. “(Os visitantes) Podem conhecer a nossa gastronomia, os nossos vinhos, temos workshop. Temos uma amostra do que são os autores portugueses. Há várias atividades acontecendo. Temos uma visão abrangente daquilo que existe em Portugal. Não so convidados os brasileiros para vistiar Portugal como destino turístico, mas também para estudar”, afirmou. “É um excelente momento que vivemos entre Portugal e Brasil, em uma belíssima cooperação institucionao a nível do ensino superior, do turismo”, continuou Fazenda. A entrada para o evento é gratuita, mas algumas atividades precisam de agendamento prévio, o que pode ser feito no site do evento.

*Com informações da repórter Leticia Miyamoto