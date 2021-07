Centro de excelência em grafeno atrai interesse de investidores ao Brasil

Presidente Jair Bolsonaro visita a Universidade de Caxias do Sul nesta sexta-feira, 9, para inauguração da planta de produção do material, usado para a fabricação de diversos produtos

Claudia Velho e Roger Clots / UCS Graphene Entre as produções usando o grafeno é possível citar coletes, capacetes militares, peças para automóveis, tintas e plástico



O grafeno é uma formas alotrópicas do carbono, assim como o diamante e o grafite, do qual ele é oriundo. É um material de elevada transparência, leve, maleável, resistente ao impacto, excelente condutor térmico e elétricos. O grafeno é o material mais leve e forte do mundo, sendo 200 vezes mais resistente que o aço, superando até mesmo o diamante. Uma folha de grafeno de um metro quadrado pesa 0,0077 gramas e é capaz de suportar até quatro quilos. Também é um material mais fino que existe, sendo um milhão de vezes menor que um fio de cabelo. O material compete com tecnologias existentes e substitui materiais com décadas de uso. Suas aplicações permitem desenvolver produtos com alta resistência mecânica, capacidade de transmissão de dados e economia de energia. Atualmente, o elemento já é um dos principais recursos da nanotecnologia, sendo utilizado na produção de telas LCD, componentes eletrônicos com altíssima capacidade de armazenamento de dados, além de baterias de recarga instantânea, entre outros.

O reitor da Universidade de Caxias do Sul, Edvaldo Antônio Kuaiv, fala sobre a expansão da produção do grafeno na cidade, o atrai a atenção dos investidores. “Iniciamos com 500 quilos ao ano e agora com projeto de expansão para 10 toneladas. Tudo indica que esse projeto vamos ter que ampliar ainda mais porque tem várias empresas desenvolvendo produtos [com o grafeno]”, explica. Entre as produções usando o material é possível citar coletes, capacetes militares, peças para automóveis, tintas, plástico e uma série de produtos. O coordenador do UCS Graphene, Diego Piazza, fala sobre a potência da matéria e sobre o salto tecnológico que coloca o Brasil no cenário mundial na produção de grafeno e desenvolvimento. “O grafeno tem como característica emprestar as suas propriedades para os materiais, quando ele empresta as suas propriedades faz que a gente dê um salto tecnológico incrível”, afirma. O presidente Jair Bolsonaro visita a Universidade de Caxias do Sul nesta sexta-feira, 9, para inauguração da planta de produção do grafeno. O evento marca a primeira feira brasileira do material, que ocorre de 9 a 16 de julho.

*Com informações do repórter Maicon Rech