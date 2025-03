Jean-Noël Barrot enfatizou que a linha de frente russa está se aproximando, citando as ambições imperialistas de Moscou

O ministro de Negócios Estrangeiros da França, Jean-Noël Barrot, emitiu um alerta contundente sobre o risco elevado de uma guerra no continente europeu, afirmando que a ameaça nunca foi tão alta. Durante uma entrevista a uma rede de rádios francesa, Barrot destacou a crescente preocupação com a segurança na Europa, especialmente em meio à guerra na Ucrânia. Ele enfatizou que a linha de frente russa está se aproximando, citando as ambições imperialistas de Moscou, que se tornaram ainda mais evidentes após a invasão da Ucrânia.

O ministro ressaltou a necessidade urgente de intensificar as defesas para conter essa ameaça, sublinhando que muitos europeus não desejam ver a guerra se aproximando de suas fronteiras. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump também expressou preocupações semelhantes, sugerindo que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estaria buscando uma Terceira Guerra Mundial em vez de buscar a paz.

Em resposta a essa percepção, os Estados Unidos decidiram suspender o envio de ajuda financeira e militar à Ucrânia, uma decisão que pode ter um impacto significativo na linha de frente do conflito europeu. Essa decisão foi tomada após uma cúpula em Londres, onde uma proposta franco-britânica para uma trégua de um mês na guerra entre Rússia e Ucrânia foi apresentada. A guerra, que já dura mais de três anos, continua a ser uma fonte de tensão internacional.

