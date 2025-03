Chances de chuvas são baixas no Sudeste do Brasil

Mapa de precipitações destaca áreas de tempo firme desde o oeste da Bahia até o Triângulo Mineiro, com temperaturas elevadas e umidade relativa do ar abaixo do ideal

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO De acordo com a meteorologia da Jovem Pan, as temperaturas excepcionalmente altas devem persistir até o dia 9 de março



As regiões centro e sul do Brasil estão enfrentando uma intensa onda de calor, a quinta a atingir essas áreas em um curto período. De acordo com a meteorologia da Jovem Pan, as temperaturas excepcionalmente altas devem persistir até o dia 9 de março. A partir dessa data, uma frente fria começará a influenciar o clima, trazendo uma leve redução nas temperaturas. No entanto, essa mudança não será brusca, mas suficiente para amenizar o calor extremo que afeta estados como Paraná, São Paulo e o sul de Mato Grosso do Sul.

Durante este período de calor intenso, o mapa de risco climático indica um tempo mais firme e seco, sem chuvas significativas no sul do Brasil, em São Paulo e Mato Grosso do Sul. As capitais paulista e fluminense podem registrar chuvas pouco volumosas à tarde. Além disso, o mapa de chuvas destaca áreas de tempo firme desde o oeste da Bahia até o Triângulo Mineiro, com temperaturas elevadas e umidade relativa do ar abaixo do ideal, o que pode impactar a saúde humana. As temperaturas máximas previstas para esta quinta-feira (6) são de 32ºC em São Paulo, 36ºC em Porto Alegre, e 31ºC em Cuiabá e Fortaleza.