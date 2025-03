Fevereiro de 2025 é o mais quente em São Paulo desde 1943

Recorde anterior para esse mês era de 31,8°C, que havia sido alcançado em 2014

As previsões meteorológicas indicam que o calor deve persistir nos próximos dias



O mês de fevereiro de 2023 se destacou em São Paulo como o mais quente desde 1943, segundo o Climatempo, com uma temperatura média de 31,9°C, superando em 3,9°C a média histórica de 29°C. O recorde anterior para esse mês era de 31,8°C, que havia sido alcançado em 2014. No início de março, a capital paulista continuou a registrar altas temperaturas, com o dia 2 apresentando uma máxima de 34,8°C. Esse novo recorde superou o anterior, que era de 34,7°C, estabelecido em março de 2024.

As previsões meteorológicas indicam que o calor deve persistir nos próximos dias, com temperaturas variando entre 20°C e 32°C. Além disso, há a possibilidade de chuvas rápidas e isoladas, que podem ocorrer em algumas áreas da cidade.

