Chuvas de granizo causam danos em carros alegóricos das escolas de samba de São Paulo

Intensas chuvas de granizo atingiram a cidade de São Paulo, causando danos em carros alegóricos de pelo menos quatro escolas de samba no Sambódromo do Anhembi. A Acadêmicos do Tucuruvi, uma das agremiações afetadas, relatou prejuízos consideráveis, mas garantiu que manterá seu cronograma e estará pronta para o desfile. A Gaviões da Fiel também foi impactada, mas informou que os reparos em suas alegorias estão quase concluídos, assegurando que tudo estará em ordem para a apresentação programada para sábado. Por sua vez, a Dragões da Real mencionou que uma escultura do último carro alegórico sofreu avarias, mas já iniciou os trabalhos de conserto.

Felizmente, as previsões meteorológicas para a capital paulista não indicam a possibilidade de novos temporais nas próximas horas. De acordo com os especialistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a área de chuvas isoladas se deslocou para Guarulhos, permitindo que a cidade respire aliviada. Para a madrugada, a expectativa é de que a temperatura mínima fique em torno de 21°C, com variações nas nuvens, mas sem a ameaça de novas chuvas intensas. As escolas de samba, apesar dos contratempos, estão se mobilizando para garantir que suas apresentações ocorram conforme o planejado.

