Chefe da Inteligência Shin Bet de Israel é demitido

Demissão foi aprovada por unanimidade após três horas e meia de reunião; a princípio, Ronen Bar ficará no cargo até o dia 10 de abril

GIL COHEN-MAGEN / POOL / AFP Durante sua liderança, a Shin Bet teria feito denúncias contra Netanyahu, acusando-o de corrupção



O governo de Israel aprovou na noite desta quinta-feira (20) a demissão de Ronen Bar, chefe do serviço de inteligência doméstica, após três dias de intensos protestos. Esta medida, anunciada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, gerou uma série de reações diversas, refletindo o cenário de tensões políticas e sociais que o país enfrenta atualmente. Ronen Bar estava à frente da Shin Bet, uma das principais agências de inteligência de Israel, que recentemente foi alvo de críticas devido a falhas de segurança relacionadas ao atentado terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2023.

A demissão de Bar não se limita apenas a questões de segurança, mas está profundamente envolta em controvérsias políticas. Durante sua liderança, a Shin Bet teria feito denúncias contra Netanyahu, acusando-o de corrupção. Entre as alegações, estão o suposto envolvimento do primeiro-ministro com o Qatar em negociações que teriam incluído o pagamento de grandes somas de dinheiro. Em resposta, Netanyahu afirmou que a demissão de Bar não está relacionada a questões políticas, mas sim à necessidade de uma mudança no comando para garantir a segurança do país.

O clima de instabilidade em Israel é ainda mais agravado por manifestações de familiares de reféns, que criticam a estratégia do governo de retomar a guerra contra o Hamas. Eles temem pela segurança de 24 pessoas que ainda estão sob custódia do grupo terrorista. Esta situação tem gerado discussões sobre a possibilidade de retomar um cessar-fogo, semelhante ao que ocorreu entre janeiro e março, com o objetivo de repatriar reféns e corpos.