Chefe da NFL disse que quer levar jogos ao Rio de Janeiro

Expectativa é que o evento ocorra em setembro do próximo ano, no estádio do Maracanã

Rodilei Morais/Fotoarena/Estadão Conteúdo O Rio de Janeiro, que já recebeu eventos da NBA, nunca sediou uma partida da NFL



Após o sucesso dos jogos internacionais da NFL no Brasil, a liga está planejando expandir sua presença no país com uma partida no icônico estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A expectativa é que o evento ocorra em setembro do próximo ano, segundo informações obtidas por fontes locais. O Maracanã, conhecido por sua capacidade de público significativamente maior que o estádio do Corinthians, que recentemente sediou um jogo da NFL, é visto como um local ideal para receber o evento. O confronto no estádio paulista reuniu mais de 40 mil espectadores, destacando o crescente interesse dos brasileiros pelo futebol americano.

A primeira partida da NFL no Brasil ocorreu em 2024, entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, e agora o Rio de Janeiro se prepara para sua estreia como anfitrião. Fontes indicam que há a possibilidade de dois jogos serem realizados no Brasil em 2026, um em São Paulo e outro no Rio. O Brasil é considerado um dos principais mercados da NFL fora dos Estados Unidos, e o Rio de Janeiro, com sua vocação para grandes eventos internacionais, busca consolidar sua posição como destino para jogos da liga.

O Rio de Janeiro, que já recebeu eventos da NBA, nunca sediou uma partida da NFL, mas sua infraestrutura turística e experiência em grandes eventos o tornam um candidato forte. A cidade está empenhada em garantir a realização do jogo, que promete atrair não apenas fãs locais, mas também turistas internacionais, reforçando a imagem do Brasil como um mercado emergente para o futebol americano.

Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA