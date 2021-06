Chegada de doses da vacina Pfizer e da AstraZeneca devem acelerar campanha de vacinação

Governo conta com o avanço da imunização pra tentar conter a possível chegada de uma terceira onda da Covid-19; na terça-feira, 15, o Brasil bateu a marca de 490 mil mortos pela doença

Reprodução/Aeroporto de Viracopos Cerca de 530 mil doses chegaram ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, na terça-feira, 15



A Pfizer anunciou a chegada de mais 2,4 milhões doses da vacina contra Covid-19 ao Brasil. Cerca de 530 mil doses chegaram ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, na terça-feira, 15, e entre, quarta-feira e quinta, estão sendo esperadas outras 936 mil doses do imunizante. Com isso, o laboratório norte-americano espera chegar a 10,6 milhões doses entregues até o fim da semana. O governo brasileiro já contratou 200 milhões de doses que deverão ser entregues até o fim do ano. Na semana que vem, chegam ao Brasil outras 842,4 mil doses também da Pfizer fornecidas pelo consórcio Covax Facility, que é a parceria internacional pra compra de vacinas. A previsão é de que o Brasil receba nas próximas semanas 4 milhões de doses da AstraZeneca, também do Covax Facility. Até agora, o Brasil recebeu e distribuiu mais de 5 milhões de doses dentro do consórcio.

Em meio as boas notícias, o Brasil atingiu na terça-feira, 15, a triste marca de 490 mil mortes por conta da doença. Com o total de quase 2.500 óbitos notificados nas últimas 24 horas. O Brasil já tem mais de 17,5 milhões confirmados da doença, sendo 80 mil novos casos em 24 horas. O presidente Jair Bolsonaro, durante a conversa com apoiadores, voltou a criticar medidas restritivas de combate à doença. “Eu não tirei emprego de ninguém. Eu não fechei um botequim”, afirmou. O governo conta com o avanço da vacinação pra tentar conter a possível chegada de uma terceira onda da doença. Para isso, já foram distribuídas quase 110 milhões de doses dos imunizantes. Desse total, quase 79 milhões já foram aplicadas e mais de 23,5 milhões de brasileiros já completaram o esquema vacinal.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin