Chinês confessa feminicídio e diz que pensou em esquartejar jovem para se livrar de corpo

No Rio de Janeiro, um caso chocante de assassinato veio à tona com a confissão de um comerciante chinês de 35 anos, Zhaohu Qiu, acusado de matar a jovem Marcelle Júlia Araújo, de apenas 18 anos. O crime, que abalou a comunidade local, ocorreu no Dia dos Namorados, 12 de junho, quando Marcelle visitou a casa do comerciante na Pavuna, zona norte da cidade. Durante o encontro, os dois, que mantinham uma relação de amizade, consumiram bebidas alcoólicas e maconha antes de dormirem. Em um depoimento perturbador à polícia, o comerciante admitiu ter enforcado Marcelle até a morte.

Após cometer o crime, o comerciante considerou a possibilidade de esquartejar o corpo da jovem e descartá-lo em um rio na zona norte do Rio de Janeiro. No entanto, ele optou por uma abordagem diferente: colocou o corpo em um carrinho coberto por uma lona azul e o deixou em um imóvel na mesma região. O local era guardado por cães da raça Pitbull, que acabaram causando lesões e lacerações no corpo de Marcelle, conforme indicaram as investigações policiais. O corpo foi encontrado pela polícia, e a notícia da prisão do comerciante foi divulgada durante o velório da jovem, que ocorreu no início da semana.

O comerciante foi transferido para o sistema carcerário do Rio de Janeiro, onde aguarda o desenrolar do processo judicial. Em seu depoimento, ele também revelou ter jogado a bicicleta e o celular de Marcelle no rio, mas desistiu de esquartejar o corpo. A confissão e os detalhes do crime deixaram a comunidade local em estado de choque, gerando uma onda de indignação e tristeza entre os moradores.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA