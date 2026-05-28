Operação apreende 85 mil figurinhas da Copa e duas mil camisas falsificadas da Seleção

Ação da Polícia Civil busca combater o mercado ilegal na região central da capital paulista

Divulgação / Polícia Civil Polícia Civil apreende 200 mil figurinhas falsificadas da Copa no RJ



Agente do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apreenderam, nesta quinta-feira (28), cerca de 2 mil camisas de seleções falsificadas, além de 85 mil álbuns e figurinhas da Copa do Mundo sem origem legal. A operação tinha como objetivo combater a pirataria de artigos esportivos. O alvo dos agentes era a venda de camisas de times, em especial as de seleções que vão atuar da Copa do Mundo de Futebol de 2026, inclusive a do Brasil.

Cinco pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil com base na Lei Geral do Esporte. A ação foi coordenada por agentes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) Antipirataria. Os envolvidos responderão por crime contra a propriedade industrial.

A Avenida Valtier, na região do Canindé, e as ruas 24 de Maio e Dom José de Barros, localizadas na República, foram o principal foco da fiscalização. A região concentra grande número de lojas do comércio popular.

Fiscalização no Rio de Janeiro

Na última quinta-feira (21), uma ação semelhante foi realizado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) no Rio de Janeiro. Policiais apreenderam cerca de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A ação foi resultado de um trabalho de inteligência que identificou um coletivo, que saia de Nova Iguaçu com destino a outros municípios do estado carioca e transportava material ilícito, segundo informou a Polícia Civil.

Diante dos fatos, os agentes montaram um cerco e abordaram o veículo. Ao revistarem o compartimento de carga os policiais encontraram milhares de figurinhas falsificadas do álbum da Copa desse ano e camisas adulteradas da seleção brasileira.

O material apreendido foi encaminhado à perícia. As investigações continuam para identificar os responsáveis pela fabricação e distribuição das mercadorias falsificadas.