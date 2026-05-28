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Operação apreende 85 mil figurinhas da Copa e duas mil camisas falsificadas da Seleção

Ação da Polícia Civil busca combater o mercado ilegal na região central da capital paulista

  • Por Júlia Fermino
  • 28/05/2026 18h18 - Atualizado em 28/05/2026 18h18
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Divulgação / Polícia Civil Polícia Civil apreende 200 mil figurinhas falsificadas da Copa no RJ Polícia Civil apreende 200 mil figurinhas falsificadas da Copa no RJ

Agente do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) apreenderam, nesta quinta-feira (28), cerca de 2 mil camisas de seleções falsificadas, além de 85 mil álbuns e figurinhas da Copa do Mundo sem origem legal. A operação tinha como objetivo combater a pirataria de artigos esportivos. O alvo dos agentes era a venda de camisas de times, em especial as de seleções que vão atuar da Copa do Mundo de Futebol de 2026, inclusive a do Brasil.

Cinco pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil com base na Lei Geral do Esporte. A ação foi coordenada por agentes da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) Antipirataria. Os envolvidos responderão por crime contra a propriedade industrial.

A Avenida Valtier, na região do Canindé, e as ruas 24 de Maio e Dom José de Barros, localizadas na República, foram o principal foco da fiscalização. A região concentra grande número de lojas do comércio popular.

Fiscalização no Rio de Janeiro

Na última quinta-feira (21), uma ação semelhante foi realizado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) no Rio de Janeiro. Policiais apreenderam cerca de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A ação foi resultado de um trabalho de inteligência que identificou um coletivo, que saia de Nova Iguaçu com destino a outros municípios do estado carioca e transportava material ilícito, segundo informou a Polícia Civil.

Diante dos fatos, os agentes montaram um cerco e abordaram o veículo. Ao revistarem o compartimento de carga os policiais encontraram milhares de figurinhas falsificadas do álbum da Copa desse ano e camisas adulteradas da seleção brasileira.

O material apreendido foi encaminhado à perícia. As investigações continuam para identificar os responsáveis pela fabricação e distribuição das mercadorias falsificadas.

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