Chuva ajuda a apagar incêndio na Chapada dos Veadeiros 

Chamas duravam duas semanas na região; polícia acredita em motivação criminal

Marcelo Dantas/Futura Press/Estadão Conteúdo - 21/09/2021 Polícia acredita que o incêndio é resultado de uma ação criminosa



A chuva na região da Chapada dos Veadeiros ajudou a apagar incêndio que já durava duas semanas. Na última sexta-feira, 24, a água havia atingido a região conhecida como Encontro das Águas, próximo de São Jorge, distrito de Alto Paraíso de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo chegou a destruir 36 mil hectares. A corporação acredita que o incêndio é resultado de uma ação criminosa. A Polícia Civil abriu cinco inquéritos para apurar quem ateou fogo no logo. Três pessoas responsáveis já foram identificadas. Um dos investigados é um fazendeiro, que teria colocado fogo para desmatar a área de propriedade dele, mas as chamas saíram do controle. Os outros dois responsáveis seriam um jovem, que teria ateado fogo em um lixão de São Jorge, e um homem suspeito de cortar objeto com uma máquina tendo deixado uma fagulha escapar.

*Com informação do repórter Vinicius Moura