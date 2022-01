Chuvas intensas e enchentes são fatores de risco para proliferação de doenças

Zika, chikungunya, dengue, diarreia, hepatite A e leptospirose estão entre as principais preocupações

cnsphoto via REUTERS Pessoas limpando vila alagada após enchente



O período de chuvas e enchentes pelo Brasil traz a tona a preocupação com doenças como a dengue. Algumas cidades já apresentam aumento de casos. O estado de São Paulo já registrou a primeira morte pela doença em 2022: uma mulher de 69 anos, na cidade de Dracena, no interior. O infectologista do hospital Alemão Oswaldo Cruz, Stefan Cunha, alerta que as chuvas frequentes nesta época do ano propiciam o desenvolvimento do mosquito Aedes Aegypti com concentrações de água parada. “Isso expõe a gente às epidemias de zika virus, chikungunya e, principalmente, da dengue. Então, a gente tem que tomar o cuidado e o policiamento de olhar a sua casa, o interior e em volta dela, nos quintais, porque a chance de ter algum reservatório que colete água de chuva é muito grande, por mínimo que seja. As vezes, pode ser um vaso, uma garrafa pet, uma lona, e o mosquito da dengue, o Aedes Aegypti, acabou evoluindo. Quando se tem muito calor, ele consegue se desenvolver rápido”, afirma.

Stefan lembra ainda que as chuvas e, principalmente, as enchentes não trazem apenas preocupação com o mosquito transmissor da dengue, mas outras doenças como a leptospirose. “Na hora que você tem uma enchente, você basicamente toda a sujeira do solo e isso acaba entrando nas casas. Varre excrementos humanos que vem dos esgotos, excremento dos próprios animais. Há uma contaminação da superfície, de alimentos, e assim por diante. Precisa tomar cuidado porque vários desses agentes causam diarreia no homem. Há também a hepatite A, que pode contaminar a água e alimentos. E o grande medo, conhecido, dessas enchentes que é a leptospirose”, pontua. A leptospirose é uma infecção bacteriana transmitida pela urina de animais. Os sintomas são febre alta, sangramento e dor muscular. Como a bactéria acaba penetrando por feridas pequenas na pele, a orientação é que as pessoas evitem entrar nas enchentes. Se for preciso, que se proteja com botas. O médico diz ainda que é importante que a casa, depois de atingida por uma enchente, seja limpa com hipoclorito de sódio e agua sanitária.

*Com informações da repórter Carolina Abelin