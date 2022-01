Jovem Pan News é vencedora do prêmio ‘Veículos de Comunicação’

Revista Propaganda reconheceu pela 18º vez a credibilidade do grupo na categoria ‘Rádio Nacional’

Reprodução/Youtube/Jovem Pan Jovem Pan News foi a vencedora na Categoria Rádio Nacional do 35º Prêmio Veículos de Comunicação



O jornalismo de credibilidade do Grupo Jovem Pan foi reconhecido mais uma vez com a conquista do prêmio “Veículos de Comunicação” na categoria “Rádio Nacional” realizado pela Revista Propaganda. Os profissionais de mídia e CEOs das principais agências de publicidade do país indicaram espontaneamente os veículos que mais se destacaram no ano em cada uma das categorias. Esta foi a 35ª edição da premiação e, em toda a sua história, a Jovem Pan conquistou mais da metade dos troféus. Este foi o 18º. Armando Ferrentini diz que a expansão desta nova fase com a TV Jovem Pan News é uma extensão do trabalho já bem sucedido do grupo, que alia a informação de qualidade com opinião, prestação de serviço e entretenimento.

“A Jovem Pan tem velocidade. Uma velocidade de fazer com que isso aconteça muito rapidamente e, com isso, ela não perde audiência, pelo contrário, ganha cada vez mais audiência. Acima de audiência, ganha mais simpatia”, apontou o presidente da Revista Propaganda. Um dos principais pontos levados em consideração pelos jurados na maior premiação do país nesta área foi a agilidade do veículo de comunicação, que se antecipou ao futuro. A rádio que virou TV e que se transforma a todo instante se adiantando às novas tendências. O grupo Jovem Pan tem como foco levar um conteúdo de qualidade em multiplataforma, sempre priorizando seus ouvintes, internautas e telespectadores em um trabalho incansável, 24 horas por dia, sete dias por semana.

“Já esperávamos por isso há muito tempo. Por quê? Porque o bom sempre procura fazer com quem o seu bom produto atinja outros canais que ele possui dentro do conglomerado. Então, melhorando um, forçosamente tem que melhorar outro, e assim por diante. O primeiro teste, que é o do primeiro produto, já passou pelo público. O público aplaudiu. Ora, se o público aplaudiu, é evidente que jogando isso para um segundo estágio, para um segundo produto, o público aplaudirá também”, explica Ferrentini. O entendimento publicitário é que não é nada fácil se manter no topo ao longo de décadas. A visão é que o protagonismo por tanto tempo do grupo Jovem Pan só é possível pelos constantes investimentos em equipamentos de última geração e estúdios de alta tecnologia que são colocados à disposição dos profissionais que levam ao ar a programação que vai para o público, seja no carro, no celular, na casa ou no trabalho. Porque, no final das contas, ninguém faz sucesso sozinho.

*Com informações do repórter Daniel Lian